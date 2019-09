Oud Velsen mét kanaalgraver klaar voor Monumentendag: "Je voelt de geschiedenis"

VELSEN-ZUID - Met vegen smeerpoets op zijn gezicht en een schep op zijn schouder staat Onno Vendel op het kleurrijke plein van Oud Velsen. De dorpsbewoner kruipt in de huid van een kanaalgraver en is morgen een van de verhalenvertellers tijdens Monumentendag.

In heel Nederland vindt dit weekend de Open Monumentendag plaats. Het thema voor dit jaar is Plekken Van Plezier, zo vertelt voorzitter Rob Stam van Stichting Het Dorp Velsen. "Wat mij zo fascineert is dat mensen die in de buurt wonen, geen idee hebben dat dit dorp er is", vertelt hij tegenover NH Nieuws. "En er is zo'n rijke historie. Je moet je voorstellen, in dit straatje hebben van allerlei soorten mensen gelopen. Van ridders, zwervers, kerkgangers tot kanaalgravers; je voelt de geschiedenis als je hier loopt", aldus Stam.

Dit jaar is een van de gastheren dorpsbewoner Onno Vendel. In het dagelijks leven loopbaanbegeleider, maar voor dit weekend even kanaalgraver. "Het is een manier om samen te genieten en het leven samen te ervaren", licht hij zijn motivatie toe. "Dit is gewoon hartstikke leuk om te doen. En ontzettend mooi om te laten zien wat dit dorp aan waarde heeft."

IJmond

In de nieuwsbrief van Monumentaal staan nog meer opties om dit weekend te bezoeken. Zo worden Muziektent Velserbeek in Velsen-Zuid, Kasteeltuin Assumburg in Heemskerk en de Markt in Beverwijk genoemd. In iedere gemeente zullen er ook tentoonstellingen, excursies en lezingen zijn waar belangstellenden zich kunnen vermaken.

Het programma in Oud Velsen start om 11.00 uur en duurt tot en met 16.00 uur. Bekijk hier het complete programma van Noord-Holland.