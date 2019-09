Kermis zonder kroeg: Kolhorn doet het al jaren met succes

KOLHORN - Een kermis zonder kroeg: hoe doe je dat? Inwoners van Kolhorn lukt het al een paar jaar met succes. Morgen gaat de kermis van start. Het gaat zelfs zo goed dat ook andere dorpen toekijken hoe ze het in Kolhorn voor elkaar krijgen.

Met het verdwijnen van de enige kroeg in het dorp drie jaar geleden kwam het voortbestaan van de kermis in Kolhorn in gevaar. "Een kermis zonder kroeg is best lastig in de regio. Vaak komt daar toch het geld voor de kermis vandaag. Maar we hebben als sportverenigingen en de dorpsraad de koppen bij elkaar gestoken en alle activiteiten verplaatst naar een locatie", vertelt Cees Visser van Kolhorn Vooruit aan NH Nieuws.

Lees ook: Wieringerwaard viert eerste kermis zonder kroeg en botsauto's

Ook Zijdewind moet het zonder kroeg doen en dit jaar sloot het enige café in Wieringerwaard. Daar gingen de feestgangers over op tuinfeesten tijdens de kermis. Kolhorn is inmiddels een voorbeeld voor andere dorpen. "In eerste instantie denk je wel hoe nu dan? Pak je het niet meteen op dan is de kans groot dat het afsterft. Met veel inzet van iedereen is het op zich wonderwel gelukt en dat is goed voor het dorp."