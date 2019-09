Opnieuw explosief gevonden op bedrijventerrein in Oostzaan: EOD doet onderzoek

OOSTZAAN - Er is opnieuw een explosief gevonden op een bedrijventerrein in Oostzaan. Dat laat de politie weten. De omgeving is afgezet en de explosieven opruimingsdienst defensie (EOD) is aanwezig om onderzoek te doen.

Een getuige meldt dat het vermoedelijk om een handgranaat gaat, maar dat kan de politie nog niet bevestigd krijgen.

Twee dagen geleden werd er op hetzelfde terrein aan de Ambacht een explosief gevonden. Volgens ooggetuigen werd het explosief gevonden voor het pand van cateringbedrijf VHC Jongens.

Later meer.