Peter Stam stapt uit fractie Velsen Lokaal

VELSEN - Peter Stam stapt uit de fractie van Velsen Lokaal. Hij gaat verder als eenmansfractie onder de naam Fractie Peter Stam.

Stam stapt op uit onvrede over het plan de gelijkvloerse kruising op de Velsertraverse in Velsen-Noord te laten verdwijnen. Er komt onder de kruising een tunnel voor voetgangers en fietsers.

"Dit is voor mij een heel groot item", zegt Stam. "We hebben het namelijk over een tunnel van vijftig á zestig meter die sociaal onveilig is. Vooral ouderen uit verzorgingshuis De Schulpen maar ook jonge vrouwen die even naar de Breestraat in Beverwijk gaan, willen daar niet door. Maar zo worden ze ertoe verplicht. Het enige alternatief is namelijk twee kilometer omrijden of omlopen. Die tunnel is straks de enige toegangsweg voor voetgangers en fietsers. Dat kan toch niet? Velsen-Noord raakt nog verder geïsoleerd."

NH Nieuws sprak Peter Stam eerder over de tunnel. Tekst gaat verder na de video.



Stams partijgenoot Bram Diepstraten steunt als wethouder Ruimtelijke Ordening de plannen voor de nieuwe tunnel. "Binnen de fractie lukt het me niet de bovengrondse oversteekplaats te behouden. Dan ga ik het doen als eenmansfractie. Het is voor mij zo'n cruciaal punt dat ik mezelf zou verloochenen als ik deze stap niet had gezet", aldus Stam.

In totaal heeft Stam heeft zes jaar voor Velsen Lokaal in de gemeenteraad gezeten.