Scheppen en dekens uit Weesp naar rampgebied Bahama's: "Wil de vreugde terugbrengen in hun ogen"

WEESP - De Bahama's werden tien dagen geleden zwaar getroffen door de orkaan Dorian. De hulp voor de inwoners komt inmiddels op gang en die komt ook uit Weesp, via Max Veenstra van de Stichting Humanitaire Hulpgoederen.

"We sturen duizend scheppen, ziekenhuisbedmatrassen, zestien pallets met maandverband, 2.000 dekens en tientallen prullenbakken", vertelt Max. Vroeg in de ochtend is hij al met zijn zoon, vrouw en een collega bezig om het allemaal in een container te laden. Bestemming: de Bahama's.



De stichting kreeg een speciaal verzoek om hulpgoederen te sturen naar de grotendeels verwoeste eilandengroep in de Caraïben. "De ambassade van de Bahama's in Londen heeft ons benaderd met de vraag of we goederen op voorraad hadden die we zo snel mogelijk konden sturen."



Die vraag kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De stichting heeft in grote loods (vaak) ongebruikte goederen liggen, die door bedrijven zijn geschonken. Ze hebben vaste bestemmingen waar die naartoe gaan als hulpgoederen, maar bij een ramp wordt Max wel vaker ingeschakeld om bij te springen.



'Vreugde in de ogen van de mensen'

Een deel van de spullen is geschonken en een ander deel is voor een weinig gekocht. Zo kon Max de scheppen kopen voor 2,50 euro, terwijl die in de winkel 20 euro kosten. Vandaag wordt de eerste container met goederen naar de Bahama's gestuurd en de bedoeling is dat het schip op 30 september aanmeert.



Als het aan Max ligt, gaan er nog meer containers naar het rampgebied, maar daarvoor heeft hij meer gulle gevers nodig. "Gevers van goederen en financiële middelen." Hij is blij dat hij een beetje kan helpen. "Bij iedere schep denk ik: 'weer een paar blije ogen'. Ik wil weer de vreugde terugbrengen in de ogen van de mensen."

Heb jij ook nog spullen die de stichting goed kan gebruiken? Kijk dan op de website hoe je kan helpen.