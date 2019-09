Elektrische fiets vliegt in brand in Amsterdamse woning

AMSTERDAM - Een elektrische fiets is vanochtend in brand gevlogen in een woning aan de Brouwersgracht in Amsterdam. De bewoner is nagekeken in de ambulance, omdat hij rook heeft geïnhaleerd.

De fiets stond op de begane grond van de woning. Volgens de brandweer kon de bewoner de in brand gevlogen fiets zelf uit zijn huis halen, maar ademde hij daarbij rook in.

De brandweer is ter plaatse gekomen voor een controle. Vanwege de rookontwikkeling wordt de woning geventileerd. Onderzoek moet uitwijzen hoe de brand is ontstaan.

Fietsfabrikant VanMoof laat op Twitter weten direct onderzoek te doen naar het incident.