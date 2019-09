Gemeentebelangen niet uitgenodigd voor bespreking onderzoek naar dubieuze vastgoedtransacties Bergen

BERGEN - "Dit is precies de wijze waarop er in Noord-Korea of in het voormalige Oostblok werd geregeerd", vertelt een teleurgestelde Mariëlla van Kranenburg van Gemeentebelangen aan NH Nieuws. Het oppositielid van de gemeente Bergen is niet uitgenodigd bij een geheime bespreking over het concept rapport van onderzoeksbureau BING naar gemeentelijke vastgoedtransacties. "Dit is uiterst onprofessioneel."

De gemeenteraad besloot in juni een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de verkoop van gemeentelijk vastgoed. Bergenaar Fred Vos onthulde dat veel panden in Bergen ver onder de WOZ-waarde zijn verkocht aan bedrijven en particulieren. In totaal liep de gemeentekas hierdoor mogelijk zo'n twee miljoen euro mis, blijkt uit documenten in handen van NH Nieuws en NRC.

De raad stelde destijds dat er een vertrouwensbreuk is met de bevolking. Middels een onderzoek wil de raad laten zien dat het hen menens is het vertrouwen te herstellen en de negatieve beeldvorming weg te poetsen. Het onderzoek zou uitgevoerd worden door BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten). Tijdens de bewuste raadsvergadering stelde wethouder Klaas Valkering dat er drie raadsleden betrokken moesten worden bij het onderzoek. Hij stond erop dat ook Mariëlla van Kranenburg van Gemeentebelangen daar bij zou zitten.

Maar volgens Kranenburg is daar weinig van terecht gekomen. Ze is maar twee keer bijgepraat door de wethouder maar van BING heeft ze nooit iets gehoord. Dieptepunt is de mail die ze onder ogen kreeg waarin fractievoorzitters werden uitgenodigd om te praten over het concept rapport. Ze heeft de mail zelf niet gehad. "Dat is toch wel erg bijzonder. Iedereen staat erbij behalve ik."

Geheimhouding

Ook de inhoud van de mail verbaasde haar. "In de mail staat dat het doel van die bijeenkomst is om vast te stellen of het rapport inhoudelijk voldoet aan de verwachtingen. En welk proces er verder gevolgd zal worden. Ook moeten we voor geheimhouding tekenen. Dat is bizar. Net alsof we eerst gaan besluiten of de conclusies van het onderzoek welgevallig zijn voordat we het naar buiten brengen."

Volgens een woordvoerder van wethouder Klaas Valkering is er per abuis een oude mailinglist gebruikt waar Van Kranenburg nog niet op stond. "Gemeentebelangen is inmiddels uitgenodigd", aldus de gemeente. Dat het rapport vooraf besproken wordt voordat het openbaar wordt gemaakt, is volgens de woordvoerder gebruikelijk. "Ze beoordelen of het rapport voldoet aan de onderzoeksopdracht die is gegeven door de raad. Er wordt niet aan de inhoud gesleuteld."

Nieuw vertrouwen

Van Kranenburg gaat niet op de uitnodiging in om alsnog achter gesloten deuren over het onderzoek te praten. "Ik begrijp niet waarom het allemaal in het geheim moet. Dat je namen en adressen weg lakt in zo'n rapport kan ik wel begrijpen maar dit gaat te ver. Het college heeft de mond vol van nieuw vertrouwen maar de wijze waarop het onafhankelijke BING-rapport wordt gepresenteerd staat ons inziens haaks hierop en zal het vertrouwen van inwoners niet doen stijgen maar verder doen afbrokkelen."