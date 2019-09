Michaël wil ouderenorkest vormen in Hoorn: "Ik wil mensen uit hun muziekisolement halen"

HOORN - Michaël Lustenhouwer uit Hoorn is pas een week gestart met posters ophangen en mensen benaderen, maar heeft zijn hart er vol van. Hij wil namelijk een ouderenorkest oprichten met mensen die vroeger een instrument bespeelden. "Ik wil dat ze dit plezier weer kunnen beleven, ik wil ze daarbij helpen", vertelt hij.

Michaël is zelf ook 'een man van de muziek' en speelt al jaren mondharmonica. Hij kwam op het idee omdat hij vaak met oudere mensen in contact komt die vroeger een muziekinstrument bespeelde en dat nu niet meer doen - om welke reden dan ook. Een 'muziekisolement', noemt Michaël dat.

Weer genieten van de muziek

"Ik wil de mensen die op leeftijd zijn en vroeger een instrument bespeelden, dit weer opnieuw kunnen doen. Het zijn vaak mensen die heel hun leven muziek maakten en dat dus heel erg goed kunnen. Het is zo zonde als dat verloren gaat en niemand hun talenten kan horen", vertelt hij. "Ik wil ze uit huis krijgen en zorgen dat ze weer van de muziek kunnen genieten."

Eerst een klik, dan oefenen

Michaël wil dit doen door middel van het oprichten van een klein orkest. "Leuk, met een zangeres, een gitarist en accordeon bijvoorbeeld. Als het klikt en we krijgen er samen mooie muziek uit, dan wil ik gaan kijken naar kleinschalige optredens."

Subsidie is binnen

Er is al een aanvraag ingediend voor subsidie en deze is door de gemeente verleend. "Dus we kunnen straks een oefenruimte betalen. Het hoeft deze mensen dus niets te kosten gelukkig. Het enige wat ze mee moeten nemen, is hun eigen instrument." Michaël hoopt dat er nog een paar mensen zich bij hem melden, zodat hij de oefenavonden kan inplannen in Hoorn.