Deze Amsterdammers maken van hun fiets een rijdend kunstwerk

AMSTERDAM - Met een aantal van 900.000 fietsen zijn er officieel meer tweewielers dan inwoners in Amsterdam. Waar de één een zwarte fiets heeft, is die van de ander helemaal versierd. NH Nieuws sprak Mieke McCarthy en Warren Gregory, die hun fietsen tot ware kunstwerken hebben gemaakt.

Mieke McCarthy, beter bekend als eigenares van the Fairy Bike, rijdt met haar fiets 'Karin Bloemen' de hele stad door. Ze is niet te missen: van stuur tot velg is de fiets versierd met bloemen en glitters. Maar waarom? "Eigenlijk is het een uit de hand gelopen hobby", aldus Mieke. "Dit is Karin Bloemen II. Mijn eerste fiets begaf het helaas onder het gewicht van alle versieringen."

Extravagant

Die uit de hand gelopen hobby ontstond nadat Mieke een fiets via een fietsplan van haar werk kon krijgen. "Ik vond het leuk om op het mandje een paar bloemen te plaatsen om de fiets op te fleuren. Dit werden er meer en meer."

(Artikel gaat verder onder de foto)



Mieke, die in het dagelijks leven in de zorg voor gehandicapten werkt, had niet direct door dat haar fiets veel extravaganter was dan alle fietsen om haar heen. Dit kwam pas toen ze er met vriendinnen nog eens goed naar keek. "We vonden het zo hysterisch, het sloeg nergens meer op. Toen moest de fiets een naam krijgen, Karin Bloemen."

Bekend hoeft Mieke niet te worden met haar fiets, wél vindt ze het leuk als ze op straat herkend wordt en er foto's worden gemaakt van haar rijdende kunstwerk. "Het laat mensen lachen. Of dat nou is omdat ze het grappig vinden of mooi, maakt mij niet uit. Als het mensen maar blij maakt." Niet alle reacties zijn postief, maar hier trekt Mieke zich niks van aan. "Ik denk dan maar: 'Die zijn gewoon jaloers'. Ik kan me niet voorstellen dat mensen écht boos kunnen worden om een fiets met bloemen."

Rouwfiets

Tegenwoordig is Mieke ook uitvaartonderneemster. Op de vraag of ze Karin Bloemen in haar werk zou willen gebruiken, antwoordt ze vertwijfeld. "Er bestaan rouwclowns, rouwhonden en rouwbusjes. In feite zou het kunnen natuurlijk, maar ik zou niet bekend willen staan als Mieke met de rouwfiets."

The Flower Bike Man

De van oorspong Amerikaanse Warren Gregory kan zich een ware artiest noemen met een heel scala versierde fietsen op zijn naam. Van 'The Unicorn Bike' tot 'The Time Machine', Warren weet elke fiets tot een kunstwerk om te toveren:

(Artikel gaat verder onder de foto)



Grote kans dat je zijn werk wel eens in Amsterdam gezien hebt, want ze worden om de week naar een nieuwe locatie gebracht. "Zo kunnen de meeste mensen ervan genieten", legt Warren met een lach op zijn gezicht uit.

Warrens vrouw, Michelle, lijdt aan epilepsie. Hierdoor mist zij soms stukken in haar geheugen en dacht ze in 2004 dat haar fiets gestolen was op station Amsterdam Centraal. Toen bleek dat haar fiets er gewoon nog stond, besloot Warren om haar fiets te versieren met zonnebloemen. "Het hielp haar herinneren, ze raakte haar fiets niet meer kwijt."

Door Michelles epilepsie besloot het stel terug te gaan naar Tarpon Springs, Florida. Ook hier fleurde Warren het dorp op. Naast het feit dat Michelle zich zo door het dorp kon verplaatsen, vonden de inwoners het ook leuk. "Ik werd opgebeld door buren of ik hun fietsen ook kon versieren." Ondanks zijn succes met elke fiets, heeft Warren wel een favoriet. "De rode fiets, ik heb die 'The Madwagon' genoemd. Die heeft veel meegemaakt, net als ik."

Tekst gaat verder onder foto





Vrijheid

Door een samenloop van nare omstandigheden in Amerika, heeft het stel alles opgepakt en is voorgoed naar Amsterdam vertrokken. Twaalf van Warrens fietsen hebben ze laten overkomen in een container. "Hier genieten Michelle en ik van onze vrijheid. Dat vind ik het mooiste aan deze stad."

Ook zijn de medicijnen voor de epilepsie voor Michelle vele malen goedkoper in Nederland. Warren maakt zijn kunstwerken op zijn kajuitboot in Amsterdam-Noord. "Mensen komen mij fietsen brengen. Als ze kapot zijn, maak ik de fietsen voordat ik ze versier."

'Smile generators'

Elk van Warrens fietsen heeft een eigen thema, maar ze hebben allemaal hetzelfde doel: mensen laten lachen. "Ik vind het geweldig als ik ergens fiets, mensen me zien en een lach op hun gezicht krijgen. Mensen stoppen om foto's te maken van mijn fietsen, het blijft keer op keer leuk om te zien dat mensen mijn werk waarderen."

Jouw Noord-Holland

Benieuwd geworden naar de rest van de verhalen die NH Nieuws maakte over festivals in de provincie? Bekijk dan op onze specialpagina alle reportages.