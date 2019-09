Proef met dragen van bodycams door handhavers in Huizen

HUIZEN - Boa's in Huizen worden vanaf morgen uitgerust met bodycams. Daarmee kunnen ze de komende maanden video-opnames maken wanneer ze te maken krijgen met agressie.

Het gaat om een proef die morgen begint en in totaal vier maanden duurt. Daarna wordt bekeken of het gebruik van de bodycams doorgaat.

De handhavers hebben regelmatig te maken met agressie van personen die worden aangesproken op hun gedrag of een waarschuwing of bekeuring krijgen. Met een bodycam hebben ze volgens het collega van burgemeester en wethouders een stevigere positie. De beelden kunnen worden ingezet ter ondersteuning van een aangifte of klachtenprocedure.

'Onacceptabel'

Wethouder Roland Boom vindt het goed dat de proef van start gaat. "Ik ben al een aantal keer met de boa’s op stap geweest en weet met welke verbale agressie zij te maken hebben. Het is onacceptabel dat inwoners en bezoekers van Huizen menen dat zij onze medewerkers die hun werk uitoefenen kunnen uitschelden of toeschreeuwen. De regels die de boa’s handhaven, gelden voor iedereen in Huizen, niet alleen voor anderen."

De boa's hebben instructies gekregen over het gebruik van de bodycams. Het bekijken, opslaan en vernietigen van beelden gebeurt volgens de huidige privacy-regelgeving. Gefilmde inwoners hebben recht op inzage van de opnames.