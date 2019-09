Stichting Fietsmaatjes op zoek naar vrijwilligers die met ouderen willen fietsen

HAARLEM - Duofietsen zijn een geschenk uit de hemel voor ouderen en mensen met een beperking. Daarom zie je ze steeds meer in Haarlem en omgeving. Maar er is een tekort aan vrijwilligers voor de Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland. "In Bloemendaal bijvoorbeeld is een wachtrij voor mensen die willen fietsen", vertelt initiatiefneemster Tirza van Elk.

De ergotherapeute startte twee jaar geleden met het project Fietsmaatjes in Haarlem en Bloemendaal. Bij zorgcentra zag ze duofietsen staan, die amper werden gebruikt. Door vrijwilligers in te schakelen, kunnen ouderen en mensen met een beperking er nu toch op uit.

Nu het project is voortgezet in een stichting, blijkt dat de animo voor het duofietsen groeit. Ook omdat ze steun krijgen van de welzijnsstichtingen Dock Haarlem, Kennemerhart en Pro Senectute.

Blokje om

Marry Brokking fietst regelmatig met Thea Duineveld, die slecht ter been is. Ze komt met haar scootmobiel bij zorgcentrum Spaar en Hout in Haarlem. Met die scootmobiel kan ze ook een blokje om. "Maar dan word je een beetje lui hè", vindt Thea. "Je zit thuis veel en in de scootmobiel zit je ook weer."

Haar fietsmaatje Marry helpt de gespen om haar voet in de pedalen te doen. Thea zou wel vaker en ook langere tochten willen maken, maar Marry heeft tijd voor een uurtje. "Of anderhalf uur als we ook koffiedrinken", lacht Marry. En dus zijn meer vrijwilligers van harte welkom.

Nieuwe maatjes

Geïnteresseerden kunnen zich via de website opgeven. Er zijn wel een paar zaken waarmee de vrijwilligers zich volgens ergotherapeute Tirza van Elk rekening moeten houden:

Marry en Thea fietsen nog even al keuvelend door. "Maar je hoeft vandaag in ieder geval niet meer naar de sportschool", merkt Marry op als ze samen met Thea de pedalen nog eens flink intrapt.

