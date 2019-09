Bloemendaal kan investering van 1,4 miljoen euro in spoor naar Zandvoort dwarsbomen

BLOEMENDAAL - De gemeenteraden van Haarlem en Bloemendaal kunnen de miljoeneninvestering in het spoor naar Zandvoort maken of breken. Bloemendaal alleen al kan een veto uitspreken over een investering van 1,4 miljoen euro namens vier gemeenten. En laat het draagvlak voor die investering in Bloemendaal nu net op dit moment ontbreken.

Daarvoor waarschuwt Bloemendaals wethouder Henk Wijkhuisen. Hij schrijft dat aan alle partijen die betrokken zijn bij de plannen om zeven miljoen euro te steken in het verbeteren van het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. Die injectie is nodig om straks 24 treinen per uur mogelijk te maken tijdens het Formule 1-weekend in Zandvoort in mei 2020.

Komende maandag is er in Bloemendaal een extra raadsvergadering in verband met het nieuws over onder meer de maatregelen aan het spoor. In een motie had de raad juist geëist dat er tijdens dagen dat er meer treinen rijden niet of nauwelijks extra overlast bij moest komen langs het spoor in Overveen. De politiek in Bloemendaal wil minstens dat er geluidsschermen worden geplaatst.

Wethouder Wijkhuisen maakt zich daarom zorgen, zegt hij. "Zoals de politieke temperatuur nu is in Bloemendaal, heb ik geen draagvlak voor het meebetalen aan maatregelen", meldt hij de andere partners in het bestuurlijk overleg rond de Formule 1. Hij legt verder uit aan NH Nieuws: "Ik moet in Bloemendaal nog heel wat masseren. Het ligt gewoon heel erg moeilijk hier. De realiteit is dat we nog veel te bespreken hebben. Ik wou dat ik de tijd had gekregen om dit constructief voor elkaar te krijgen."

Veto

Wijkhuisen zegt andere partijen niet te dreigen met een veto. "Ik waarschuw alleen. Ik zou het heel jammer vinden als de investering in het spoor niet doorgaat. Ik ben niet uit op een veto. Wij willen op de langere termijn goed openbaar vervoer en nu is het voor het eerst mogelijk om te investeren in dit spoor. Het zou op de langere termijn een zegen zijn voor Haarlem, Overveen en Zandvoort als er veel minder auto's richting het strand gaan."

Wijkhuisen vindt dat het geen goede zaak was om deze week al nieuws over de investering naar buiten te brengen, terwijl gemeenteraden nog moesten beslissen. "Nu is het beeld geframed dat de regio zich in het pak heeft laten naaien."

Bloemendaal zelf betaalt ongeveer 140.000 euro mee, Haarlem een meervoud daarvan. Wanneer een project over het grondgebied gaat van een van de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, dan heeft die gemeente het vetorecht voor het hele bedrag dat de zogeheten GR inlegt: 1,4 miljoen euro dus.

Motie

Mocht een van de gemeenteraden dwars gaan liggen, dan moeten ProRail en het ministerie op zoek naar 1,4 miljoen om de benodigde investering van 7 miljoen euro te kunnen betalen. De Tweede Kamer heeft in een motie uitgesproken dat het Rijk niet alles moet gaan betalen. Het ministerie zelf betaalt 2,3 miljoen. Ook de provincie Noord-Holland betaalt bijvoorbeeld mee.