Hoge Berg op Texel uitgeroepen tot uniek Icoonlandschap

TEXEL - De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft de Hoge Berg op Texel uitgeroepen tot Icoonlandschap. Dat gebeurde vanmiddag op Open Monumentendag op schapenboerderij de Waddel op de Hoge Berg. Het gebied is het naast Noorbeek in Zuid-Limburg het tweede Icoonlandschap van Nederland. De plechtigheid werd bijgewoond door burgemeester Uitdehaag van Texel en VNC-ambassadeur Maarten van Rossum.

De Hoge Berg is eigenlijk geen berg, maar een heuvel van vijftien meter op zijn hoogste punt. Het heuvelgebied stamt uit de laatste ijstijd. De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap roemt de natuur en cultuur op het gebied.

Het oordeel

"De Hoge Berg is met haar indrukwekkende hoeveelheid kenmerkende tuunwallen wereldwijd uniek te noemen. Deze met plaggen gestapelde muurtjes waren lange tijd de enige mogelijkheid om percelen af te bakenen in het ruige eilandklimaat. De meeste tuunwallen dateren uit 1562, toen de Staten van Holland op Texel ingrepen in verband met achterblijvende belastinginning en de noodzaak tot graanverbouw. Het recht om overal vee te laten grazen werd opgeheven en de Hoge Berg - en andere hoge gronden - werden onder de boeren verdeeld en met tuunwallen afgezet", zo schrijft de VNC in haar rapport.

Boer Jacob Jan Zijm is geboren in een boerderij op de Hoge Berg. Hij is er al zijn leven schapenboer. Ook hij ziet nog dagelijks de schoonheid van het landschap in. "Ik vind het mooi dat door onze manier van kleinschalig schapen houden, het gebied door de eeuwen heen zo mooi in stand gebleven is. De grond is ook niet geschikt voor akkerbouw of intensieve veeteelt. Dat is de redding geweest van het gebied. Ik kan er dagelijks van genieten."

Geen Eftelingtoestanden

Zijm heeft wel een kleine vrees dat na de toekenning van het label Icoonlandschap de populariteit van de Hoge Berg zal groeien. Het gebied wordt nu nog de stille hoek van het toeristische Texel genoemd. "Ik hoop niet dat het hier straks heel druk met toersiten wordt. Een beetje meer mag wel, maar het moeten geen Eftelingtoestanden worden!"