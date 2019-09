Monstertrucker Mario D. uit Vijfhuizen moet cel in voor dodelijke stunt

VIJFHUIZEN - Monstertrucker Mario D. uit Vijfhuizen moet 15 maanden de cel in. De man, die eerder is veroordeeld voor het drama in Haaksbergen waarbij in september 2014 drie mensen om het leven kwamen en bijna dertig gewonden vielen, heeft zijn cassatieverzoek ingetrokken. "Eindelijk gerechtigheid", aldus een van de slachtoffers.

Nadat Mario D. eerder tot tweemaal toe tot vijftien maanden celstraf was veroordeeld, ging zijn advocaat in cassatie. Als een soort laatste strohalm. Zolang er nog geen definitief oordeel van de rechter lag, hoefde hij dan ook niet de cel in. Dat meldt RTV Oost.

Cassatieverzoek ingetrokken

Dat verandert nu D. aan de vooravond van de herdenking zijn cassatieverzoek bij de Hoge Raad - de hoogste strafrechter in ons land - geheel onverwacht heeft ingetrokken.

De advocaat van D. was juist bezig om het cassatieverzoek juridisch te onderbouwen toen Mario de hele verdere procedure afblies. De strafpleiter wil er niet op ingaan wat de beweegredenen van D. zijn.

'Eindelijk gerechtigheid'

Slachtoffers van het monstertruckdrama hebben dit afgelopen week via Slachtofferhulp te horen gekregen. “Een hele opluchting”, zegt een van hen, die anoniem wil blijven. "We waren er al op voorbereid dat bij een cassatieverzoek het nog vele jaren kon duren voor Mario eindelijk de cel in zou gaan. Maar nu is ons verteld dat de straf ten uitvoer wordt gebracht. Eindelijk gerechtigheid."

Eind deze maand is het exact vijf jaar geleden dat D. en zijn monstertruck bij een stuntshow op een parkeerterrein in het centrum een ravage aanrichtte door met het gevaarte op het publiek in te rijden. Het drama laat tot op de dag van vandaag z’n sporen na in de hechte Haaksbergse gemeenschap.

Drie doden

Drie personen vonden de dood, onder wie een vijfjarig jochie. Een kleine dertig mensen raakten gewond, van wie een aantal tot op de dag van vandaag gehandicapt of verminkt door het leven gaat.