Man op scootmobiel bewusteloos geslagen en beroofd in Haarlem

HAARLEM - Een man is gisteravond op gewelddadige wijze van zijn spullen beroofd op het Eenhoornpad in Haarlem.

De Haarlemmer reed gisteravond op zijn scootmobiel rond 20.20 uur over het fietspad van het Eenhoornpad langs de Molenplas, toen twee mannen hem tegemoetliepen op de kruising met het voetpad. Vervolgens kreeg het slachtoffer een harde klap tegen zijn hoofd en raakte buiten bewustzijn. Toen hij weer wakker werd, bleken meerdere spullen te zijn gestolen.

De politie is op zoek naar getuigen. Het gaat om twee mannen met een lichtgetinte huidskleur in de leeftijd van 22 tot 26 jaar. Ze waren ongeveer 1.80 lag en hadden een gespierd uiterlijk. Eén van de daders droeg een blauwe pet van het merk Nike, die hij achterstevoren had op zijn hoofd. Beide verdachten spraken accentloos Nederlands.