Arrestatie na achtervolging door centrum Haarlem

HAARLEM - Een automobilist in Haarlem is aan het einde van de ochtend op de Botermarkt aangehouden na een achtervolging door het centrum. Die ontstond nadat de bestuurder een stopteken van een agent had genegeerd en ervandoor ging.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie na een tweet van een wijkagent. Wat ze NH Nieuws kan melden is dat de achtervolging ontstond op de Wilhelminastraat. Waarom het stopteken werd gegeven, kan ze nog niet zeggen.

Of de achtervolging met hoge snelheden gepaard ging, is ook onduidelijk.