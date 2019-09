Weggebruikers opgelet: vanaf maandag langdurige hinder op A7 bij Den Oever

DEN OEVER - Vanaf maandag is er slechts één rijbaan beschikbaar op de snelweg A7 bij de Afsluitdijk in Den Oever. Het verkeer moet langdurig rekening houden met vertraging.

In verband met de bouw van de nieuwe gemalen wordt het verkeer de komende anderhalf jaar in beide richtingen over één rijbaan geleid. Ook geldt er vanaf maandag een lagere maximumsnelheid. Weggebruikers moeten rekening houden met extra reistijd, met name in de spits, weekenden, vakantieperiodes en bij brugdraaiingen.

Lees ook: Afsluitdijk 2.0 wordt 'hoger, breder en robuuster'

De afgelopen periode was op verschillende plekken al merkbaar dat wordt gewerkt op de Afsluitdijk. Naast de versterking van de dijk worden de stroomkabels voor Windpark Fryslân aangelegd. Hierdoor rijdt het verkeer ook tussen Breezanddijk en Kornwerderzand over één rijbaan.