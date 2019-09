Bloemendaal overvallen door nieuws over miljoeneninjectie in spoor

OVERVEEN - Bloemendaal wist niets over het naar buiten brengen van nieuws over een miljoeneninjectie in het spoor naar Zandvoort. Wethouder Henk Wijkhuisen zegt dat hij is overvallen door het nieuws. "Bijzonder wrang omdat ik juist die dag een bijeenkomst van de stuurgroep en aansluitend een spoorbijeenkomst bijwoonde", schrijft hij aan de gemeenteraad.

De kwestie ligt gevoelig omdat Overveen veel overlast verwacht van extra treinen richting Zandvoort. Wijkhuisen werd overvallen door het nieuws dat 7 miljoen euro in verbeteringen in het spoor wordt gestoken en dat Bloemendaal daar indirect ook aan meebetaalt. Hij was juist bezig een unaniem aangenomen motie uit te voeren en te strijden voor onder meer zo min mogelijk overlast langs het spoor in Overveen.

GroenLinks en PvdA hebben naar aanleiding van de brief voor komende maandagavond een extra raadsvergadering gevraagd om de 'wethouder verder te steunen in zijn onderhandelingspositie', meldt GroenLinks-fractievoorzitter Richard Kruijswijk.

Ergernis

Wijkhuisen schetst in de brief hoe hij werd overvallen door het nieuws dat het ministerie naar buiten bracht. "Tot mijn grote ergernis bleek aan het eind van die spoorbijeenkomst dat het Algemeen Dagblad aan de lijn hing bij de ambtenaar van het m¡nisterie en reeds exact op de hoogte bleek van wat er tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst besproken was. Vervolgens werd de pers te woord gestaan door onder meer het ministerie, ProRail en NS, waardoor het proces in een merkwaardige en wat mij betreft onwenselijke snelkookpan terecht kwam. lk betreur deze gang van zaken enorm. Hierdoor is een volledig vertekend beeld ontstaan van een proces, dat in mijn opt¡ek nog niet was en is afgerond."

Wat Wijhuisen betreft zijn er nog losse eindjes die nog besproken moeten worden en dat het nieuws te voorbarig was. De losse eindjes zijn erg van belang voor de omwonenden in Overveen. De wethouder zegt dat hij in de stuurgroep heeft benadrukt dat de verwachte 24 treinen per uur alleen op de drie Formule 1-dagen mogen rijden. Daarnaast tijdens andere evenementen en op zomerse dagen maximaal twaalf. "Verder heb ik in de stuurgroepaangegeven dat er een raadsbrede motie is aangenomen in de raad van Bloemendaal en dat ik met deze motie op het netvlies niet met lege handen terug wil komen."

Betreuren

De afspraak was volgens de wethouder dat de brief van de staatssecretaris naar de Kamer volgende week vrijdag verzonden zou worden, 'zodat er nog ruimte zat voor aanvullingen/opmerkingen etc'. "Omdat deze brief tegen de afspraak in al gisteren werd verstuurd, is dit proces doorkruist. lk kan mij goed voorstellen dat na het goede debat in de raad van 5 september, de berichtgeving in de media bij u ergernis heeft opgeroepen. Om het zacht uit te drukken, ik betreur deze situatie."