Steen door ruit bij journalist Chris Klomp: 'Verwijder je social media'

AMSTERDAM - Bij de Amsterdamse rechtbankjournalist Chris Klomp is gisteravond een steen door de ruit gegooid. De daders lieten een briefje achter met een dreigende boodschap. Dat schrijft de verslaggever zelf op Twitter.

'Verwijder jouw social media, of wij komen terug', zo luidt de boodschap. De journalist, die onder meer schrijft voor het AD, is fanatiek twitteraar en schroomt zijn mening te geven.

Klomp is niet onder de indruk van het dreigement, hij schrijft dat hij niet van plan is om te stoppen met Twitter. 'Dacht het niet', is zijn respons.

Wel heeft hij de politie ingelicht. 'Ze wilden eerst niet komen, maar na het briefje op de deur wel', aldus de journalist. De steen heeft volgens hem een 'mooi zooitje' aangericht.

Tweede Kamerlid Dilan Yesilgoz (VVD) noemt de bedreiging 'laf en triest': "Je blijft met je poten van anderen af." Klomp was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. De politie wil niets zeggen over een eventuele aangifte.

Bedreigingen

Klomp is niet de enige journalist in Amsterdam die wordt bedreigd. Misdaadjournalisten Paul Vugts en John van den Heuvel moesten eerder al lange tijd beveiligd worden. Vorig jaar waren het gebouw van de Telegraaf en Panorama doelwit van een aanslag.