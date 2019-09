Amsterdam Museum doet term 'Gouden Eeuw' in de ban

AMSTERDAM - Het Amsterdam Museum zal de periode uit de 17e eeuw van de Nederlandse geschiedenis voortaan niet meer omschrijven als de Gouden Eeuw. De term dekt volgens het museum de lading van de periode niet.

De term Gouden Eeuw wordt gebruikt voor de periode waarin Nederland een wereldmacht was en waarin kunst en handel een bloeiperiode kenden. Maar aan die handel zat een schaduwkant, die van dwangarbeid en mensenhandel.

"Dekt de lading niet"

"In de westerse geschiedschrijving neemt de Gouden Eeuw een belangrijke plek in die sterk gekoppeld is aan nationale trots, maar positieve associaties met de term zoals voorspoed, vrede, weelde en onschuld dekken de lading van de historische werkelijkheid in deze periode niet", zegt een conservator van het museum.

Met het afstand nemen van de term Gouden Eeuw wil het Amsterdam Museum 'meerstemmig en inclusief' worden. "Het museum wil een plek zijn die voor iedereen relevant is en waar alle mensen zich welkom voelen. Daarom geeft het Amsterdam Museum ruimte aan mensen en verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden", schrijft de instelling op haar site.

Bezoekers van kleur

Op 29 september organiseert het museum een symposium over welke verhalen uit de 17e eeuw vertelt zouden moeten worden en op welke manier dat moet gebeuren. Ook opent dan de tentoonstelling Hollandse Meesters Her-Zien, waarin portretten getoond worden van Amsterdamse 'bewoners en bezoekers van kleur' uit de 17e en 18e eeuw.

Directeur van het Amsterdam Museum, Judikje Kiers: "Dit zijn belangrijke stappen in een lang proces. Maar we zijn er nog niet. Samen met mensen in de stad zullen we blijven werken om onderbelichte verhalen en perspectieven van onze gedeelde geschiedenis aan het licht brengen."