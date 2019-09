Vanaf vandaag twee ROC's onder één dak in Purmerend: "Uniek in Nederland"

PURMEREND - Purmerend is vanaf vandaag een gloednieuw schoolgebouw rijker. Studenten van de Purmerendse afdelingen van het Horizon College en het Regio College krijgen vanaf dit schooljaar onder hetzelfde dak les. "Uniek in Nederland".

Jaren geleden besloten het Regio College en het Horizon College de handen ineen te slaan om in één schoolgebouw in Purmerend 'kwalitatief goed mbo-onderwijs met goede praktijkvoorzieningen' te bieden.

Om een al te hevige concurrentie te voorkomen, hebben de scholen de opleidingen verdeeld. Dit schooljaar krijgen 1.400 studenten les in het pand aan het Karekietpark, maar daarmee is de rek er allerminst uit. In totaal biedt het pand plaats 1.800 mbo'ers.

Zonder mbo geen brood en slimme meter

Het spiksplinternieuwe schoolgebouw werd eerder vandaag geopend in bijzijn van de Purmerendse onderwijswethouder Paul van Meekeren. Hij benadrukte het belang van goed mbo-onderwijs. "Zonder het talent dat het mbo voortbrengt, wordt er geen brood gebakken en geen slimme meter geplaatst", zei hij.

Arjan Veltman, locatiedirecteur van het Horizon College, is in z'n nopjes met het nieuwe pand. "Het is een prachtig gebouw geworden. Zowel het grote atrium als alle opleidingspleinen bieden gelegenheid om samen - digitaal - te werken en te leren."

