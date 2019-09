Arrestatieteam valt woning Amsterdam IJburg binnen

AMSTERDAM - De politie heeft vanavond een inval gedaan bij een woning in de Erich Salomonstraat op IJburg.

"Ik zat thuis en ik hoorde opeens super veel sirenes", vertelt een buurtbewoner. Toen hij naar buiten keek zag hij politiewagens voor een huis staan.

Een arrestatieteam van de politie viel de woning binnen en een agent liep even later met een geboeide man naar buiten. Op beelden is te zien dat de gearresteerde man een zwarte blinddoek om heeft.

'Wietplantage'

De politie kan nog niet veel loslaten over de inval. "Wat daar heeft plaatsgevonden heeft te maken met een lopend onderzoek", zegt een woordvoerder. Volgens een buurtbewoner zou er een wietplantage gevonden zijn, maar dat kan de politie niet bevestigen.