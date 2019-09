Camera geplaatst op Binnenhof in Bergen: "Burgerwacht niet meer nodig"

BERGEN - Fred Vos van Facebookpagina 'Samen Bergen Verzetten' is blij met de camera die op het Binnenhof is geplaatst om drugshandel op te sporen. De burgerwachten zijn daarmee afgeblazen.

Aanleiding voor het plaatsen van de camera's was de mishandeling van Jan Roos van afgelopen maandag op het Binnenhof. Op internet maken veel mensen zich boos over problemen op het plein. Zo zou het onder drugsdealers een geliefde plek zijn om hun handelswaar aan de man te brengen.

"Die mishandeling staat eigenlijk los van dat", vertelt Fred Vos. "Dat er overlast is voor de buren, ja. Dat er al meerdere buren opgestapt zijn door die overlast en door die drugsoverlast, ja. Mishandeling is eigenlijk alleen maar het zetje geweest, om dit nu een keer te laten stoppen en dat iedereen ziet wat hier gebeurt."

Burgemeester Hetty Hafkamp zegt de afgelopen jaren geen klachten over overlast te hebben gekregen. "Nu wel een hele duidelijke met een ernstige mishandeling, wat natuurlijk buitengewoon zorgelijk is", vertelt ze. "En dat is de reden om nu ook voortvarend hier mee aan de slag te gaan." De burgemeester heeft wel signalen uit de buurt opgevangen dat er volop gehandeld wordt op het Binnenhof. "Voor de opsporing daarvan heeft de politie beelden nodig. Dat is de reden waarom die camera daar staat."

Op Facebook werd ook gesproken over een knokploeg, maar dat was volgens Fred niet aan de orde. "Dat is nooit het geval geweest." "Het was wel de bedoeling burgerwachten in te zetten. En daarover zijn ook gesprekken gevoerd met diverse ouders en mensen uit het dorp. Sterker nog, wij hebben hier al gepost om het rustig te houden. Maar nu dit is ontstaan, is dat weer gelijk over."

Inwendige bloedingen

Jan Roos heeft nog steeds last van de mishandeling. Hij ging vanmiddag met spoed naar het ziekenhuis met de vrees inwendige bloedingen te hebben. Dat blijkt niet het geval, al heeft hij nog wel een zware hersenschudding. Hij is inmiddels weer thuis.