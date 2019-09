Fietsster zwaargewond bij aanrijding in Den Helder

DEN HELDER - Een fietsster is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding in Den Helder. De vrouw werd rond 16.00 uur op de Texelstroomlaan geschept door een auto, en vloog naar verluidt enkele meters door de lucht.

Het ongeluk gebeurde volgens getuigen ter hoogte van de Scheldestraat op een zebrapad. Of de vrouw met de fiets aan de hand liep of de weg fietsend overstak, is niet bekend.

Behalve politie en ambulancepersoneel was ook de marechaussee betrokken bij de hulpverlening. Nadat de vrouw was gestabiliseerd, is zij met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarvoor is een deel van de straat enige tijd afgezet geweest. De automobilist is voor verhoor meegenomen naar het bureau, wat bij ernstige ongelukken een gebruikelijke procedure is.