Aandeelhouders Alkmaarse afvalverwerker HVC zitten niet te wachten op overname AEB

ALKMAAR - Het Amsterdamse stadsbestuur kondigde gisteren aan dat zij het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) wil onderbrengen bij de Alkmaarse afvalverwerker HVC. Maar de aandeelhouders van het goedlopende HVC staan niet bepaald te trappelen om de Amsterdamse problemen over te nemen.

Via de media moesten de aandeelhouders, hoofdzakelijk gemeenten uit Noord- en Zuid-Holand, vernemen dat Amsterdam het noodlijdende AEB wil onderbrengen bij de HVC Groep, een grootschalige afvalverwerker in Alkmaar.

Raadsleden uit omliggende gemeenten voelen zich overvallen door het nieuws. Piet Burgering, raadslid voor D66 in Heemskerk: "Bij een fusie en een huwelijk heb je twee partners nodig die alle twee willen, maar wij weten officiëel helemaal van niks, dus dat verraste ons wel ja."

Over de schutting

Willem Peters, fractievoorzitter van de lokale partij BAS uit Alkmaar is al helemaal niet te spreken over het plan. "Bij het AEB is het één grote puinhoop, ze krijgen de zaak niet op de rails, er gaan miljoenen doorheen. Om dan te zeggen, we gooien het over de schutting en de provincie lost het maar op, nee, daar zijn wij niet blij mee."

Zwarte cijfers

HVC verwerkt op dit moment afval van 44 gemeenten en 6 waterschappen, en al die instanties zijn aandeelhouder. Amsterdam zou graag de 51e partij worden. Maar voordat dat kan, moet er eerst toestemming komen van de banken die het AEB geld leenden.

Maar de aandeelhouders moeten natuurlijk zelf ook nog akkoord gaan. Peters: "HVC is een fantastisch bedrijf en schrijft zwarte cijfers. Daar hebben we hard voor moeten werken. Om die twee nu zo plotsklaps bij elkaar te stoppen, nee, daar zal nog heel wat water voor door het kanaal moeten."

Ook Burgering is uiterst kritisch over een mogelijke overname gezien de penibele financiële staat van AEB. "Het gaat over heel veel geld en het is niet de bedoeling dat wij de financiële risico's er zomaar bij krijgen. Maar HVC is een prima bedrijf en als één bedrijf dit aankan, dan is HVC het wel. Maar we willen een aantal dingen zeker weten: wat zijn de financiële risico's? Hoe zijn straks de verhoudingen als het gaat over de zeggenschap en wat zijn de plannen voor de toekomst?"