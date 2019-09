Familie Raja Draaisma emotioneel tijdens hoger beroep: "Mijn leven heeft geen glans meer"

HOOFDDORP - De emoties liepen vandaag hoog op bij de familie van de in 2015 doodgeschoten Raja Draaisma. Tijdens de tweede dag van het hoger beroep eiste het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijke celstraf van 18 jaar tegen de verdachte. Raja's ouders en haar 12-jarige dochter spraken vanochtend in de rechtbank.

"De dag dat hij mijn moeder dood maakte, heeft hij mijn leven verpest. Het is voor altijd anders geworden. Mijn moeder probeerde altijd naar het positieve te kijken en dat probeer ik nu ook", vertelt Raja's dochter geëmotioneerd tijdens de zitting. Ze omschrijft haar moeder als een harde werker en 'de beste nagelstyliste in Hoofddorp'.



De 12-jarige zit nog met veel vragen. "Waarom heeft hij die afluisterapparatuur bij ons in huis en mijn moeders auto gestopt? Mijn moeder had het uitgemaakt met hem, maar ik snap niet waarom hij haar heeft vermoord. Volgens mij ben je gek als je zoiets doet. Je kan iemand toch niet dwingen om met je om te gaan of om je leuk te vinden?"

Toch is ze niet de enige die bijzonder weinig begrijpt van De G.'s motief. Ook Raja's moeder snapt er niets van en reageerde emotioneel vandaag. "Het verdriet, mijn verdriet is niet minder en het gemis van Raja is zo groot en pijnlijk dat mijn leven geen kleur en geen glans meer heeft. Het besef dat Raja nooit meer zal terugkomen is voor mij nog dagelijks een kwelling."

Houding dader

Vooral de houding van De G. moet volgens het OM zwaar meewegen in zijn straf. Dat zei de advocaat-generaal voordat ze de eis uitsprak. Zij is van mening dat de man zichzelf de slachtofferrol toedicht, en noemt dat 'echt de wereld op z'n kop'.



De G. heeft volgens de rechtbank tijdens de vorige zaak op geen enkele manier laten zien dat hij spijt heeft. Ook verweet de rechtbank de volledig toerekeningsvatbare De G. dat hij zichzelf 'steeds als slachtoffer presenteert en alle schuld bij zijn ex-vriendin neerlegt, om zo een negatief beeld van haar te scheppen'.

Luister in het fragment hieronder naar de strafeis en hoe de Officier van Justitie die motiveert.



Eerder 12 jaar cel

Eerder werd De G. veroordeeld tot 12 jaar cel, maar zowel De G. als het OM gingen daartegen in beroep. Morgen, tijdens de derde zittingsdag, komt de verdediging aan het woord. Over twee weken, op 27 september doet het Hof uitspraak.