Muiderbergers hobbelen met auto door hun dorp: slechte wegen worden niet gerepareerd

MUIDERBERG - Met de auto door Muiderberg rijden wordt een steeds groter avontuur: het wegdek midden in het dorp is op plekken zó slecht dat het slalommen tussen de gaten is. Reparatie van de wegen laat al jaren op zich wachten en dit leidt tot veel frustratie bij de bewoners.

Het wegdek van de Brink en de Eikenlaan is slechter dan slecht. De afgelopen jaren ontstonden er over het hele stuk gaten in de weg, op andere plekken duwen boomwortels het asfalt kapot.

Bewoners klagen al tijden steen en been. Dat merkt ook Rolien Bekkema die het euvel als PvdA-fractievoorzitter op de voet volgt. "We willen nu wel eens dat er wat aan de wegen gedaan wordt", betoogt ze.

Onderhoud steeds op de lange baan

Onderhoudsplannen voor de slechts Muiderbergse wegen zijn er wel, maar lijken niet van de grond te komen. "Deze wegen waren al een probleem toen Muiderberg nog onder de gemeente Muiden viel. De gemeente had de laatste twee jaren van haar bestaan veel financiële problemen en besloot het onderhoud voor zich uit te schuiven. Toen Muiderberg met Naarden, Bussum en Muiden fuseerde tot Gooise Meren, leek er wat schot in de zaak te zitten. Er werden plannen gemaakt, maar daar is het tot nu toe bij gebleven."

Gênant

Tot er eindelijk wat aan de wegen wordt gedaan, blijft het hobbelen voor de Muiderbergers. "En dat vinden we echt gênant. Het is een prachtstraat. Dit probleem lijkt zo simpel op te lossen, maar er gebeurt maar niets."

Bekkema heeft namens de PvdA raadsvragen gesteld over de slechte wegen. De vragen moeten nog worden beantwoord.