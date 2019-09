Syriër Fouad radeloos na explosie Haarlem: "Help alsjeblieft, we zijn weer alles kwijt"

HAARLEM - Hij staat met zijn handen in zijn haar naar de zwaar beschadigde flat te kijken. Op zijn slippers, in zijn t-shirt. De Syrische Fouad woont in dezelfde flat aan de Haarlemse Rudolf Steinerstraat als waar gisteravond een explosie plaatsvond. "Ik ben mijn huis in Syrië al verloren. En nu dit. We moeten wéér opnieuw beginnen."

Fouad mag zijn huis niet in. De natte plekken op de gevel van zijn appartement, verraden dat het bluswater vannacht zijn woning is binnengedrongen. "Ik denk dat alles beschadigd is binnen."

'Help ons alsjeblieft'

Hij en zijn gezin moesten de nacht doorbrengen in Center Parcs in Zandvoort. Bij de flat zoekt Fouad wanhopig naar iemand die hem verder kan helpen. "We zijn zonder kleding, zonder geld vertrokken. We konden niets meenemen. We hoeven geen geld, maar laat iemand ons alsjeblieft helpen en vertellen wat we nu moeten doen. Ze zeggen dat we snel nieuwe informatie krijgen, maar we horen helemaal niets meer."

'Weer alles kwijt'

Een jaar geleden kwam ingenieur Fouad in de flat wonen en knapte het appartement zelf helemaal op. "We wilden hier een nieuw leven beginnen. Het ging allemaal goed, mijn kinderen gaan naar school, en nu dit. Ik ben mijn huis in Syrië al kwijt en nu mijn huis hier ook."

Vandaag zou hij een gesprek hebben over een baan, maar daar kan hij nu niet heen. "Ik snap dat dit tijd nodig heeft, maar mijn kinderen begrijpen dat niet. Ze huilen en vragen of we nu wéér alles kwijt zijn. Hoe moet ik ze dit nu uitleggen? We zullen wéér opnieuw moeten beginnen, wat een pech allemaal."