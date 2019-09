Auto beschoten in Amsterdam-West, inzittenden gevlucht

AMSTERDAM - Een auto is vanmiddag in de Van Reigensbergenstraat in Amsterdam vermoedelijk beschoten. Iets voor half drie kwam er bij de politie een melding binnen dat er schoten waren gelost.

Bij aankomst trof de politie de auto aan, maar de inzittenden waren er vandoor. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

De auto staat in de Derde Hugo de Grootstraat. Beide straten zijn afgezet en er wordt sporenonderzoek uitgevoerd. Ook een politiehelikoper vliegt rond.