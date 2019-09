Hoogbejaarde vrouw overleden na brand in zorginstelling Amsterdam

AMSTERDAM - Een bewoner van een woon- en zorgcentrum aan de Van 't Hofflaan in Oost is overleden aan de gevolgen van de brand die daar dinsdag woedde.

Dat bevestigt zorginstelling Amsta aan AT5. De vrouw was in de negentig. Ze liep dinsdag ernstige brandwonden op en werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, waar ze later overleed.

In de instelling wonen 66 ouderen met dementie in woongroepen van zes personen. Een woordvoerder van Amsta laat weten dat er nazorg is geregeld voor de bewoners en personeelsleden.

Hoe en waar de brand is ontstaan is nog niet bekend.