OM eist in hoger beroep 18 jaar onvoorwaardelijk voor doodschieten Raja Draaisma

HOOFDDORP - Het Openbaar Ministerie heeft vanmiddag in hoger beroep 18 jaar onvoorwaardelijk geëist tegen Ferry de G. (38) voor het doodschieten van zijn ex-vriendin Raja Draaisma. De ouders en 12-jarige dochter van de Hoofddorpse Raja hielden een emotionele toespraak tijdens de zitting.

In juni 2015 werd Raja bij haar huis in Hoofddorp door drie kogels om het leven gebracht. Al snel is haar ex-vriend verdachte in de zaak, die tijdens het proces zegt uit noodweer te hebben gehandeld. De rechter ging daar niet in mee en veroordeelde de nu 38-jarige man uiteindelijk tot twaalf jaar cel.

Het Openbaar Ministerie was het niet eens met de uitspraak die de rechter in 2016 deed. Die veroordeelde Ferry weliswaar voor doodslag op zijn ex-vriendin, maar achtte moord met voorbedachte rade niet bewezen. Daardoor viel zijn straf lager uit.

Nu is de eis 18 jaar onvoorwaardelijk. Het OM acht moord bewezen en ze storen zich aan de houding van de verdachte. Volgens hen werkt hij zich in een slachtofferrol. Het OM vindt 19 jaar een passende straf, maar geeft in de eis een jaar 'korting' om de vertraging die de zaak heeft opgelopen.

Nabestaanden

Vandaag krijgen de ouders en 12-jarige dochter van de omgebrachte Hoofddorpse de kans om te spreken in de rechtszaal. Tijdens de eerste rechtszaak gaven de nabestaanden ook een korte, emotionele toespraak. Advocaat Richard Korver laat weten dat de familie ook vandaag van dat recht gebruik zal maken.

De G. heeft volgens de rechtbank tijdens de vorige zaak op geen enkele manier laten zien dat hij spijt heeft. Ook verweet de rechtbank de volledig toerekeningsvatbare De G. dat hij zichzelf "steeds als slachtoffer presenteert en alle schuld bij zijn ex-vriendin neerlegt, om zo een negatief beeld van haar te scheppen".