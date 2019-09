Groot politieonderzoek bij bedrijven Midi Center in Beverwijk

BEVERWIJK - De politie is vanmiddag een groot onderzoek gestart bij bedrijven in het Midi Center aan de Parallelweg in Beverwijk.

De politie werkt samen met de Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst (FIOD), het Functioneel Parket, de Belastingdienst en het Landelijk Parket. Waar er precies onderzoek naar wordt gedaan, kan een politiewoordvoerder op dit moment nog niet zeggen.