Kwaliteit van Nederlands drinkwater steeds meer in gevaar, ook zorgen in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Drinkwaterbedrijven slaan alarm om het Nederlandse drinkwater. De kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater is in gevaar, blijkt uit nieuw onderzoek van KWR, het kennisinstituut van de drinkwatersector. Onder meer industriële stoffen, mest en medicijnresten vervuilen het water.

Vewin, de Vereniging van drinkwaterbedrijven, roept op tot nieuwe maatregelen en waarschuwt dat komende generaties problemen ervaren als er nu niet snel actie wordt ondernomen.

Het grondwater, dat de bron is voor drinkwater, raakt op steeds grotere diepten en met meer stoffen verontreinigd. Dit leidt volgens het KWR tot een waarschijnlijk onomkeerbare verslechtering van de grondwaterkwaliteit. Naast medicijnresten en industriële stoffen vormen ook nitraat, bodemverontreinigingen en bestrijdingsmiddelen een gevaar.

Peter van der Velden, voorzitter van Vewin, vindt dat er snel een oplossing moet komen voor de problemen. "Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen over de toename van bestaande en nieuwe bedreigingen", zegt hij.

Water in Noord-Holland

Er zijn geen precieze cijfers van hoe het is gesteld met de verontreiniging in Noord-Holland, maar een woordvoerder van drinkwaterbedrijf PWN bevestigt dat het probleem ook in deze provincie steeds groter wordt. "Onze zorg zit bij onze belangrijkste bron, het IJsselmeer. De meeste drinkwaterbedrijven in Nederland maken drinkwater van grondwater, maar in Noord-Holland zijn we afhankelijk van zogenaamd oppervlaktewater. We zien dat er steeds meer verontreinigingen in die bron komen", vertelt woordvoerster Malu den Blanken.

Hoewel er zorgen zijn over de steeds grotere inspanning die moet worden geleverd om het drinkwater schoon te houden, hoeven we ons volgens Den Blanken geen zorgen te maken dat het drinkwater dat nu uit de kraan komt vervuild is. "Het kraanwater in Nederland en dus ook Noord-Holland voldoet aan alle strenge kwaliteitseisen van de Drinkwaterwet. De Inspectie Leefomgeving en Transport ziet erop toe dat wij de regels voor drinkwatervoorziening naleven. Daarnaast wordt het kraanwater in Noord-Holland ook nog eens continu gecontroleerd van de bron tot aan de kraan door Het Water Laboratorium."