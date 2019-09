Weesper centrumbewoners luiden noodklok over vrachtverkeer

WEESP - Bewoners van het centrum van Weesp maken zich zorgen over de toename van het vrachtverkeer door de smalle straatjes van hun buurt. Ze hebben een brief vol zorgen geschreven aan de gemeenteraad.

De bewoners van de Oudegracht, Nieuwstraat en Achter 't Vosje zeggen dat het oude centrum van Weesp 'verkeerstechnisch uit zijn spreekwoordelijke voegen begint te barsten'.

Volgens de Weespers neemt het aantal vrachtwagens door het centrum toe. De vrachtwagens komen bevoorraden en staan vaak met draaiende motor op straat. Daar komt nog eens bij dat ze regelmatig niet door de krappe straatjes kunnen en met kunst en vliegwerk achteruit terug moeten rijden.

De bewoners klagen verder over de trillingen van zware vrachtwagens. Die veroorzaken scheuren in muren van historische gebouwen. Ook worden met regelmaat stoepen kapot gereden.

Vrachtwagens weren

De Weesper centrumbewoners hopen het gemeentebestuur met een petitie te bewegen om de zware vrachtwagens uit het centrum te weren en andere maatregelen tegen vrachtverkeer te nemen. De Weesper gemeenteraad nam twee jaar geleden al een motie aan om te kijken of vrachtverkeer door het oude centrum teruggedrongen kon worden, maar dat heeft tot nu toe niets opgeleverd.

Parkeerprobleem

Naast de vele vrachtwagens vragen de Weespers ook aandacht voor een slepend parkeerprobleem. "Er wordt te pas en te onpas geparkeerd op plaatsen waar dat niet is toegestaan, zoals in bochten, op in- en uitritten, trottoirs en groenstroken", zo schrijven ze.