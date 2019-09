Bizar tafereel: vos aan pinnen gehangen in weiland bij Petten

PETTEN - Een lugubere ontdekking in een weiland langs de Westerduinweg in Petten. Adrie Streefland trof daar dinsdag een dode vos aan die aan ijzeren pinnen was opgehangen en plaatste een foto op Waarneming.nl. Dat beeld heeft inmiddels een storm aan boze en geschrokken reacties opgeleverd.

Volgens een omwonende was het dier doodgereden en lag het op weg. "Een buurman van mij heeft 'm toen aan de pinnen vastgemaakt met tiewraps en op zijn land gezet, om de ganzen weg te jagen", vertelt hij aan onze verslaggever. "Inmiddels is het dier door een andere vos opgegeten."

'Wat ziek'

Ondanks de uitleg zijn veel inwoners van Petten zijn woedend over het bizarre tafereel. "Oh mijn god, wat afschuwelijk!", schrijft iemand. "Dit kan echt niet, arm beest", aldus een ander. "Wat ziek, bah."

De buurtbewoner snapt de ophef niet. "Hij was al dood voordat-ie in het land is gezet. En officieel mag dit gewoon, er is geen wet overtreden."

Onderzoek

Wel is de dierenpolitie gewaarschuwd en ook de Omgevingsdienst is op de hoogte. "Wij zijn er mee bezig en willen graag uitzoeken hoe dit tot stand is gekomen", aldus een woordvoerder tegen NH Nieuws.

Aanvulling: in een eerdere versie van dit verhaal stond dat de vos was gespietst. Door verschillende lezers zijn wij op de hoogte gebracht dat dit niet het geval was. Deze informatie is aangepast.