Verwarde en schreeuwende man opgepakt in Huizen

HUIZEN - Een verwarde man heeft vanochtend voor ophef gezorgd in Huizen: de man stond te schreeuwen op straat en kleedde zichzelf uit. Agenten hebben hem klemgereden op de Bovenmaatweg en vervolgens opgepakt.

De man deed agressief, waarna omstanders de politie belden. Op de Bovenmaatweg kon de politie de man klem rijden.

Heftig schreeuwend

De aanhouding van de man verliep niet zonder slag of stoot: de verwarde man bleef agressief en verzette zich hevig. Toen het de politie lukte om hem in bedwang te houden en in de handboeien te slaan, werd de man al heftig schreeuwend meegenomen naar het politiebureau.

Waarom de verdachte zo agressief was, is niet bekend.