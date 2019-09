De Peiling: Koopkracht van gepensioneerden daalt

NOORD-HOLLAND - Gemiddeld is de koopkracht vorig jaar een klein beetje gestegen: 0,3 procent. Maar die stijging is niet eerlijk verdeeld. Werkende Nederlanders gingen er gemiddeld op vooruit, maar gepensioneerden zagen hun koopkracht juist dalen. De koopkracht blijft achter bij de groei van de economie.

Oneerlijk verdeeld

De koopkracht kende vorig jaar de kleinste stijging sinds de economische crisis. We gingen er gemiddeld 0,3 procent op vooruit. Maar uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat die stijging niet eerlijk is verdeeld. Bijna de helft van de Nederlanders had vorig jaar namelijk iets minder te besteden. Werknemers gingen er bijna twee procent op vooruit, maar gepensioneerden moesten een half procent koopkracht inleveren.

Pensioenen

De koopkracht loopt behoorlijk achter op de economische groei. Die bedroeg vorig jaar namelijk bijna drie procent. Dat gepensioneerden minder te besteden hebben, is volgens het CBS 'normaal'. Werkenden kunnen overstappen naar een beter betaalde baan, maar dat kunnen gepensioneerden uiteraard niet. Veel pensioenfondsen hebben te weinig geld in kas, waardoor de pensioenen niet kunnen worden aangepast aan prijsstijgingen.

Ouderenbonden

Ouderenbonden roepen het kabinet op om in te grijpen. Volgens KBO-PCOB daalt de koopkracht van veel ouderen al tien jaar lang. Sommige groepen ouderen zagen hun koopkracht in die periode met twaalf procent dalen. Voor mensen met een baan is er wel wat hoop: in veel nieuwe CAO's zit een aardige loonstijging. Het Centraal Plan Bureau voorspelt voor 2019 en 2020 een koopkrachtstijging van 1,2 procent.

