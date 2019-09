Maartje verloor twee maanden oud zoontje: "De liefde was sterker dan het verdriet"

BERGEN - "Hier staat het urntje van Benja." Maartje Lute laat de paar tastbare herinneringen aan haar veel te vroeg overleden zoontje zien: een kleine urn, wat foto's en een paar filmpjes. Benja werd maar twee maanden oud. Soms neemt Maartje het doosje waar zijn as in zit mee naar kantoor: "Zodat hij de hele tijd bij me is."

De Bergense Maartje Lute is 36 als zij in verwachting raakt van haar tweede kind. Zoon Boaz is een peuter en de nieuwe baby zal het gezin compleet maken, zo hopen Maartje en haar man Mike. Ze kunnen hun geluk niet op. Maar als zij ter controle een 20-weken echo laten maken, is daarop iets vreemds te zien.

Iets geks op de echo

Maartje: "We waren compleet in shock. We lieten die echo maken om te kijken of het een jongetje of een meisje zou worden en onze moeders waren mee. Het was heel gezellig en ze zaten achter ons te kletsen toen de echoscopist zei: "Stil, ik moet me concentreren, want ik zie iets geks."

De baby heeft vocht achter zijn longetjes en een lange, onzekere periode van ziekenhuisbezoeken breekt aan. De spanningen lopen hoog op, maar uiteindelijk lijkt het goed te gaan. Tegen Maartje en haar man wordt gezegd dat het mee lijkt te vallen en pas met 35 weken wordt Benja gehaald. Als hij op de wereld is, wordt hij op de intensive care gehouden, maar stukje bij beetje gaat het steeds beter met hem.

Geen baby, maar een robotje

Iedereen gaat ervan uit dat het helemaal goed zal komen met Benja. Behalve Maartje, zij is doodsbang. "Ik kon me niet voorstellen dat we Benja op een gegeven moment mee naar huis zouden nemen, ik zag het gewoon niet voor me. Ergens wist ik de hele tijd dat hij zou sterven."

Maartje's voorgevoel blijkt te kloppen. Na twee maanden slaat het noodlot toe. Benja krijgt een infectie en gaat hard achteruit. "Het werd steeds minder mijn baby. Hij kreeg een catheter en kon niet meer zelf ademen en hij at niet meer. Het was bijna geen baby meer, maar een robotje met al die toeters en bellen. Ik vroeg aan de artsen: Hoelang gaan we hem nog mishandelen?"

Liefde was sterker dan verdriet

Omdat er geen kans meer is op herstel, wordt Benja's behandeling stopgezet.Maartje: "Ik zei, ga maar, het is ok. Dankjewel dat je bij ons bent geweest." Binnen een kwartier overlijdt Benja. "Ik was trots op hem dat hij dood was gegaan. Wij hebben dat allemaal nog niet gedaan en hij deed dat zomaar. Ik heb een kind geboren laten worden en ik heb hem kunnen laten sterven. De liefde was sterker dan het verdriet."

Het huwelijk van Maartje en Mike overleeft de tragedie niet. En toch slaagt Maartje erin om na zoveel tegenslag het positieve te zien. "Uiteindelijk heeft het me meer gebracht dan ik heb verloren. Mijn diepste dal was toen Benja in het ziekenhuis lag. De angst dat je kind dood gaat is erger dan alles. Daarna valt alles mee. Ik ben sterker geworden."

Gelukkig na de dood van je kind

Ze wil ook andere ouders laten zien dat er meer is dan verdriet na de dood van je kind. Zo ontstaat NEL-magazine, een tijdschrift, vóór en óver ouders met een overleden kind. "Ik wil iedereen laten zien dat je ook weer gelukkig kan worden na de dood van je kind. Het blad is niet alleen voor de ouders, maar ook voor de mensen erom heen. Het tijdschrift moet iets openbreken, dat mensen niet bang zijn om vragen te stellen en dat je kunt vertellen over je kind. Je wil de naam horen van je kind en over hem vertellen. Dat kan ik nu op deze manier."

In oktober ligt NEL-magazine in de winkel.