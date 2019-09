Beschonken automobilist (36) uit Hoorn aangehouden voor doorrijden na een ongeluk

HOORN - De politie heeft gisteravond een 36-jarige man uit Hoorn aangehouden, omdat hij was doorgereden na een botsing met een andere auto. Toen hij werd aangehouden bleek hij teveel te hebben gedronken en er werden ook drugs gevonden in zijn auto.

De politie kreeg rond half zeven in de avond een melding dat er een ongeluk was gebeurd aan de Middelweg in Hoorn. Een automobilist had een andere auto van achteren aangereden, om er vervolgens van door te gaan.

De politie is toen op zoek gegaan naar de automobilist en trof hem in zij auto aan op de Weelde in Hoorn.

Geen rijbewijs

De man had geen geldig rijbewijs en de auto was niet van hem. Hij had de auto zonder toestemming meegenomen. De bestuurder had daarnaast teveel alcohol gedronken en toen de politie de auto controleerde, werden er ook drugs gevonden.

De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.