Lopen voor overleden zoon Job: "We doen dit als groep, met hem in ons hart"

ENKHUIZEN - Tijdens het evenement Samenloop voor Hoop van KWF in het Streekbos, lopen zaterdag honderden mensen mee om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Zo ook Annette Verver uit Enkhuizen, die vorig jaar haar 17-jarige zoon Job verloor aan de ziekte.

Meedoen aan de loop voelt therapeutisch voor Annette. "We zullen mijn zoon nooit vergeten en we lopen met hem in ons hart."

Job

Job was nog maar 16 jaar jong toen hij zomaar begon te hoesten, wat niet meer overging. Op dat moment was hij samen met z'n familie in Drenthe op de camping. Ter controle ging hij naar de huisarts en die hoorde wat ruis in z'n longen, waarop hij werd doorverwezen naar het ziekenhuis in Meppel.

Daar bleek hij vocht achter z'n longen te hebben. Het ziekenhuis besloot dat hij moest worden overgebracht naar het VU in Amsterdam. Daar werd hij geopereerd om het vocht te verwijderen.

Tijdens de operatie kwamen de artsen weefsel tegen wat niet in z'n lichaam hoorde te zitten. Het bleek botkanker te zijn dat vanuit z'n ribben groeide. "Dit was de start voor het behandeltraject", vertelt zijn moeder Annette. "Hij kreeg chemo en werd geopereerd. We gingen voor genezing."

Even leek het goed te gaan maar in juni van 2018 bleek één van z'n longen vol met tumoren te zitten. Zelfs de artsen waren verbaasd dat het zo snel groeide bij Job. Er werd een long verwijderd, maar niet veel later konden de artsen niets meer voor hem doen.

Begin augustus 2018 overleed Job op 17-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker.

Zwaar jaar

Het eerste jaar nadat Job overleed, was heel erg zwaar. Voor de ouders van Job, z'n broer en zus, maar ook voor de naasten van de familie die intens met het gezin meeleefden.

Annette vond vooral de verjaardagen en feestdagen hele moeilijke dagen. "Job was heel lief en creatief. Hij hielp anderen zonder daar iets voor terug vragen. We missen hem gewoon heel erg."

Annette's vriendin Irene de Jong steunt de familie waar ze kan en deelnemen aan Samenloop voor Hoop in het Streekbos is dan ook op haar initiatief. "Ik zag een aankondiging en dacht, dit gaan we doen! Toen heb ik natuurlijk wel eerst aan Annette en Kees gevraagd wat ze ervan vonden en die vonden het een goed idee. En zo hebben we ons aangemeld als Team Job."

In de afgelopen maanden hebben ze al verschillende acties gehouden zoals een bingo-avond en een benefietconcert, om geld in te zamelen voor hun deelname. Inmiddels hebben zich meer dan 40 mensen aangemeld die mee gaan lopen voor team Job - en dat doet Annette goed. "Dat geeft een heel erg goed gevoel."

Symbool

Team Job is te herkennen aan donkerblauwe shirts, met daarop de afbeelding van een knuffelaap. "Job hield er niet zo van om in de belangstelling te staan. Hij hoefde niet zo nodig op foto's. De aap hebben we hem gegeven toen hij in het ziekenhuis lag en die ging overal mee naartoe. Daarom hebben we een foto van de aap op het shirt gezet in plaats van Job. De aap staat symbool voor hem."

Zaterdag om 14.00 uur begint de 24-uurs loop waarbij de deelnemers elkaar constant afwisselen. Irene kijkt ernaar uit. "Het is heel fijn dat we dit samen gaan doen. Ik denk wel dat het pittig zal zijn 's nachts, maar vergeleken met wat Job heeft moeten doorstaan, stelt dit niks voor. We gaan dit gewoon doen!"