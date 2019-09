Grote uitslaande brand in flatwoning Haarlem: explosie gehoord

HAARLEM - In een appartement in een flat aan de Haarlemse Rudolf Steinerstraat heeft vanavond een grote, uitslaande brand gewoed. Voorafgaand aan de brand hoorden getuigen een of meerdere explosies, zo laten ze aan NH Nieuws weten.

De brandweer is sinds 23.00 uur aan het blussen en heeft het vuur bijna onder controle, zo laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Omdat de brand op de tweede verdieping van de flat woedt, wordt er voor het bluswerk gebruik gemaakt van een ladderwagen.

48 woningen ontruimd

Het vuur sloeg zowel aan de voor- als achterkant van de woning naar buiten, laat de woordvoerder weten. De rookontwikkeling was enorm. Bewoners van appartementen naast en boven het brandende huis zijn geëvacueerd. In totaal zijn 48 woningen ontruimd, laat de woordvoerder weten.

Ambulances paraat

Of er slachtoffers zijn gevallen, is nog niet bekend. Wel staat er enkele ambulances paraat voor het geval er gewonden worden aangetroffen. Ook is een traumahelikopter onderweg om eventueel assistentie te bieden.





Ook over de oorzaak bestaat nog onduidelijkheid. Er gaan geruchten dat de brand werd voorafgegaan door een explosie, maar dat kan nog niet worden bevestigd door de Veiligheidsregio. "Het doet denken aan gas, maar dat weten we niet zeker, dus moeten we nog uitzoeken."

Bekijk hieronder de eerste bewegende beelden van de brand.