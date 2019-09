Kamerfracties willen dat minister uitstoot Schiphol per direct terugdringt

DEN HAAG - De Tweede Kamerfracties van GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren willen dat minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) ervoor zorgt dat de uitstoot van Schiphol per direct wordt teruggedrongen. Aanleiding is het eerste rapport van het RIVM over gezondheidsklachten door ultrafijnstof rondom Schiphol. De fracties noemen de resultaten 'zorgwekkend' en vinden de aangekondigde groei van Schiphol onverantwoord.

Afgelopen juni maakte het RIVM bekend dat omwonenden van Schiphol regelmatig blootstaan aan verhoogde concentraties ultrafijnstof. Tweehonderd kinderen tussen de 7 en 11 jaar van twee basisscholen in Badhoevedorp en Aalsmeer werden gedurende negen maanden onderzocht. Vooral kinderen en inwoners met bijvoorbeeld COPD en astma hebben meer last van acute luchtwegklachten.

De fracties van GroenLinks, de SP en PvdD vinden het onverantwoord dat minister Cora van Nieuwenhuizen Schiphol toestaat verder te groeien. Van de minister mag Schiphol na 2021 weer uitbreiden, mits de geluidshinder voor de omgeving afneemt. Volgens Kamerlid Laçin is er echter te weinig bekend over ultrafijnstof om groei toe te staan.

Minister Cora van Nieuwenhuizen is niet van plan om de luchtvaartgroei te stoppen op basis van het eerste RIVM-rapport. Volgens haar moet er een goede wetenschappelijke onderbouwing zijn om de schade van ultrafijnstof aan te tonen. Zo'n onderzoek duurt nog een paar jaar, zegt Van Nieuwenhuizen.

Van Nieuwenhuizen heeft Schiphol wel gevraagd om een actieplan te maken om de uitstoot te reduceren.