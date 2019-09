Betrapte automobilist zonder rijbewijs verdwijnt voor twee weken achter de tralies

DEN HELDER - Een 53-jarige automobilist die gisteren voor de derde keer werd aangehouden voor het rijden zonder geldig rijbewijs is door de politie Den Helder in de cel gezet.

Toen de man over de Industrieweg reed, viel het enkele surveillerende agenten op dat een van zijn autoramen stuk was. De agenten gingen poolshoogte nemen en vroegen de man om zijn papieren. Hoewel hij zijn rijbewijs wel ooit heeft behaald, was het document eerder ongeldig verklaard.

Weer achter het stuur

Omdat hij daarna toch weer achter het stuur was gekropen, was hij al eens veroordeeld tot twee weken gevangenisstraf, zo ontdekten de agenten op het bureau. Daarop is de man direct vastgezet, schrijf de politie Den Helder op Facebook.