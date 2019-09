Minister logeert nacht in Aalsmeer om hinder Schiphol zelf te ervaren

AALSMEER - Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat binnenkort een nacht logeren in Aalsmeer om zo zelf de vliegtuighinder van Schiphol te ervaren. Dat zegde Van Nieuwenhuizen toe voor de camera van NH Nieuws na afloop van een Kamerdebat over de luchtvaart. Van Nieuwenhuizen was al vaker uitgenodigd om te komen slapen, maar was daar tot nu toe nooit op ingegaan.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De eerste oproep aan Cora van Nieuwenhuizen om te komen logeren kwam van de Aalsmeerse wethouder Robbert-Jan van Duijn. Van Duijn is een fel tegenstander van de groei van Schiphol. In Aalsmeer en buurgemeente Uithoorn zijn bewoners bang dat de meeste extra vliegbewegingen op de nabijgelegen Aalsmeerbaan zullen worden afgehandeld en er van rust geen sprake meer zal zijn.

Tot vanavond had Van Nieuwenhuizen nog niet gereageerd op de uitnodiging van Van Duijn, die de oproep aan de minister meerdere keren heeft herhaald. Hij vindt dat Van Nieuwenhuizen eerst maar eens moeten komen ervaren wat zijn inwoners dagelijks meemaken. 's Nachts wordt de Aalsmeerbaan doorgaans niet gebruikt, maar ook een deel van het nachtelijke vliegverkeer van de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan komt over Aalsmeer.

Hier ervaar je het echt

D66-Kamerlid Jan Paternotte stelde vanmiddag opnieuw de vraag of Van Nieuwenhuizen zelf een keer de overlast zou willen komen ervaren door een nachtje onder een aanvliegroute te slapen. Dat zegde ze toe mits iemand haar direct zou uitnodigen. "Laten we een keus gaan maken, maar dan moet het ergens zijn in een huis waar mensen echt zeggen, hier ervaar je het echt", aldus Van Nieuwenhuizen.

(Artikel gaat verder onder de video)



Wethouder Van Duijn zegt op twitter dat de uitnodiging om bij hem te slapen nog steeds staat. Eerder sliep Kamerlid Mustafa Amhaouch (CDA) al eens een nachtje in Aalsmeer. Volgens hem waren de vliegtuigen met het raam open duidelijk hoorbaar.