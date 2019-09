VIDEO: Deze man beroofde een Zandvoortse parkeerwachter van opbrengst

ZANDVOORT - Een parkeerwacht uit Zandvoort is eind augustus brutaal van honderden euro's beroofd door een onbekende man. De dader vroeg eerst onschuldig in het Duits de weg aan zijn slachtoffer om vervolgens bliksemsnel de goedgevulde heuptas van de parkeerwacht te grijpen.

De straatroof vond plaats op 31 augustus, een bloedwarme zaterdag en dus deed de parkeerwacht goed zaken met de vele strandgangers. De parkeerwacht heeft de achtervolging direct te voet ingezet, maar de dief was hem te snel af. Hij is het laatst gezien toen hij de Brederodestraat inrende.

Lange broek

Ondanks de zomerse temperaturen droeg de Duitssprekende man een shirt met lange mouwen en een lange broek. Verder is hij herkenbaar aan zijn bolle gezicht en baard. De dief is meerdere malen duidelijk herkenbaar op camerabeelden te zien.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



