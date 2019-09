Een kijkje in het leven van privé-butler André: "Ik kende het ook alleen maar uit de film"

HOORN - Bestaat er vandaag de dag nog zoiets als een privé-butler? André is het levende bewijs dat het geen uitgestorven beroep is. Hij werkt al zes jaar in deze toegewijde hardwerkende functie, in Hoorn.

"Volgens mij ben ik ook niet de enige in Nederland hoor", zegt André. "Maar eerlijk gezegd kende ik het concept van butlers ook alleen maar uit films, totdat ik de advertentie zag van deze vacature."

Sport van maken

André werkte hiervoor altijd in de horeca en vindt zijn baan eigenlijk het hoogst haalbare binnen deze branche. André vindt het niet vreemd om iemand 24/7 op zijn wenken te bedienen. "Ik maak er juist een sport van om ervoor te zorgen dat ik precies in huis haal wat meneer lekker vindt."

'Ik doe alles voor meneer'

Eigenlijk doet André alles voor 'meneer' - zoals hij zijn baas zelf noemt. Van koken tot taarten bakken, van schoonmaken tot auto's poetsen. "En het vreemdste wat ik ooit heb moeten doen, is bonbons maken. Ik had het nog nooit gedaan dus ik liep een beetje vast. Maar meneer zei dat ik een pinpas had en een groothandel, en wenste me vooral veel plezier. Dus daar ging ik", lacht hij.

Hard werken

Hard werken is het wel, want André maakt lange dagen. Maar hij is niet 'kapot' na een werkdag en thuis vinden ze het gelukkig niet vreemd dat hij dit werk doet. "Mijn vrouw vindt het stiekem zelf ook heerlijk om een butler in huis te hebben. Meestal kook ik thuis ook weer en haal ik thee voor haar", grapt André.