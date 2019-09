Politie zoekt eigenaren vermoedelijke inbrekersbuit

WEESP - Bij een huiszoeking in Almere zijn onlangs spullen aangetroffen die waren buitgemaakt bij een woninginbraak in Weesp. Maar omdat niet alle verdachte voorwerpen in de woning in Weesp thuishoren, hoopt de politie langs deze weg de rechtmatige eigenaren te vinden.

Bij de inbraak aan de J.H. Leopoldhof in Weesp worden op 22 maart meerdere voorwerpen buitgemaakt. Bij de huiszoeking in Almere wordt een deel van die spullen aangetroffen. Daaronder zijn onder meer een digitale camera, een batterijlader en een zweetpolsbandje, zo is te zien in het opsporingsprogramma Bureau NH.

Wie herkent deze spullen?

Ook van andere spullen die in de woning zijn aangetroffen vermoedt de politie dat ze bij woninginbraken zijn buitgemaakt. Omdat echter niet duidelijk is waar deze spullen zijn geroofd, hoopt de politie dat iemand ze herkent. Het gaat onder meer om een digitale camera, een lens, een spelcomputer, een externe harde schijf en een kompas.

Wie de spullen herkent als zijn eigendom of de rechtmatige eigenaar kent, wordt verzocht de politie te bellen op 0900-8844.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



