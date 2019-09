Broers Tesselaar uit Winkel gaan naar Engeland voor WK Stockcar F1: "Alles of niks"

WINKEL - Autocrossers Niels en Jelle Tesselaar uit Winkel, 17 en 19 jaar oud, gaan komend weekend naar Engeland om het wereldkampioenschap mee naar huis te nemen. Met minder nemen de broers geen genoegen. Op de baan van Kings Lynn moet het gaan gebeuren.

Niels is dit jaar als debutant begonnen in de Stockcar F1. Hij heeft zich meteen naar de top van de klasse toegewerkt en heeft nu zelfs een primeur te pakken: "Ja een kleintje, ik ben de jonste deelnemer van de wereldfinale ooit, zowel van Nederland als van Engeland."

Lees ook: Vijftig jaar zandhappen bij ACON autocross in Sint Maarten: "Dit is net familie"

De jonge coureur laat zich daardoor niet gek maken. Net als zijn broer: "Of je goed bent zeg je niet van jezelf. Maar ik rij bij de top 5 van Nederland, dus slecht is het in ieder geval niet."

Jong geleerd, oud gedaan

De laatste dagen zijn ze hard aan het werk in de loods van het familiebedrijf om hun wagens op orde te krijgen. "Onze vader is hier mee begonnen. We gingen van jongs af aan mee. Reden daar eerst op quads rond", vertelt Jelle. "Wij rijden nu ook net als mijn andere twee broers." Daar houdt de liefde voor motorsport niet op, want: "Ook mijn moeder is er gek van", zegt Niels.

Lees ook: Autocross op Texel blijft sensationeel: "Met goed materiaal heb je race al bijna gewonnen"

Vanavond vertrekt de familie met hun speciaal geprepareerde vrachtwagen richting het circuit van Kings Lynn. Ze zijn niet de enige Noord-Hollanders: "Er zijn er meer, ook Piet Langeveld van Texel gaat bijvoorbeeld die kant op." Over hun kansen zijn ze duidelijk: "Ik word óf met de trekker van de baan gesleept óf we gaan met een beker naar huis. We gaan in ieder geval onwijs ons best doen."