In Alkmaar buitgemaakte bankpas gebruikt in Almere: wie herkent de pinner(s)?

ALKMAAR - Een bankpas die eind juli werd buitgemaakt bij een woningoverval in Alkmaar, is kort daarna enkele keren gebruikt bij een geldautomaat in Almere-Buiten. De man(nen) die de pinpas gebruikten, zijn vastgelegd door de camera bij de automaat. De politie hoopt dan ook dat iemand hem of hen herkent.

Als er op 29 juli rond 15.30 uur bij een woning in de Alkmaarse Cobdenstraat wordt aangebeld, doet een van de aanwezigen nietsvermoedend de deur open. De overvaller dreigt met een wapen, eist geld en bezorgt deze persoon een hoofdwond. Kort daarna slaat de overvaller met de verzamelde buit via de achterdeur op de vlucht.

Nog op dezelfde dag wordt de geroofde pas gebruikt bij een pinautomaat aan het Zuideinde in Almere-Buiten. De pinner slaagt er niet in geld op te nemen, maar wordt ondertussen wel vastgelegd door de camera naast de geldautomaat.

Dezelfde man of een handlanger?

Een dag later wordt er bij dezelfde geldautomaat een nieuwe poging gedaan. Ook dan registreert de camera de pinner. Mogelijk gaat het om dezelfde man als een de man die een dag eerder geld probeerde te op te nemen, maar de politie sluit niet uit dat het om een handlanger gaat, aldus een woordvoerder in Bureau NH.

Wie de man of mannen herkent, wordt gevraagd die informatie met de politie te delen. Dat kan via 0800-6070 of anoniem op 0800-7000.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



