Speciale werkbus Hoofddorpse Peter brandt uit: "Dit kost me klauwen met geld"

HOOFDDORP - De Hoofddorpse Peter van der Meer is furieus. Een van de auto's die vannacht uitbrandde aan de Biesheuvelstraat was zijn bedrijfswagen die hij speciaal uit Amerika heeft laten overkomen. "Dit gaat me klauwen met geld kosten."

Een doffe knal en wat rumoerige geluiden: op die manier werd de 67-jarige Peter vannacht bruut uit zijn slaap verstoord. Een rare gewaarwording, want normaal gesproken is het doodstil in de Hoofddorpse woonwijk.

"Ik hoorde een soort van 'whoam', een geluid dat ik niet kon plaatsen. Ik heb niet meteen uit het raam gekeken, want mannen op mijn leeftijd moeten namelijk eerst naar de wc", zegt Peter nog met een lach. Maar toen hij toch nieuwsgierig was geworden, bleek een nachtmerrie werkelijkheid geworden. "Mijn bus bleek in de brand te staan", waren de bedrukte woorden van de Hoofddorper.

Amerikaanse bus

Peter heeft al sinds jaar en dag een eigen bedrijf en gebruikte de bus om zijn werk uit te voeren. De Chevrolet was speciaal uit Amerika overgekomen en ingericht in Nederland, speciaal voor de werkzaamheden van Peter. "Het heeft mij zo'n 65.000 euro gekost en dat is nu naar de knoppen. Mijn werk doen wordt nu een stuk moeilijker en het gaat mij een hoop - onnodig - geld kosten", vertelt een terneergeslagen Peter aan NH Nieuws.

Meerdere auto's zijn afgelopen nacht in vlammen opgegaan in Hoofddorp. De vier voertuigen stonden naast elkaar geparkeerd in de Biesheuvelstraat. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat alle auto's volledig zijn verwoest.

Het is volgens de politie nog niet bekend wat er precies is gebeurd, maar Peter heeft vermoedens dat het vuur is aangestoken. "Die doffe knal die ik vannacht hoorde was niet 'zomaar' een geluid", licht de gedupeerde uit. "Ik hoop dat ze degene die hier verantwoordelijk voor is pakken."